أيمن الشريعي يكشف سبب مغادرته اجتماع الرابطة مع الأندية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي سبب مغادرته اجتماع الأندية المصرية مع الرابطة أمس الأربعاء لمناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد.

واستقرت رابطة الأندية على إقامة موسم استثنائي من الدوري بإقامة 26 جولة فقط.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي عبر قناة etc : "تلقيت دعوة من رابطة الأندية لمناقشة جميع المقترحات الخاصة بالموسم الجديد، ثم فوجئت بمناقشة مقترح واحد".

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وأضاف "جهزت تصور كامل للدوري ليقام بشكله الطبيعي في الفترة من 1 نوفمبر إلى 10 يوليو، ولكن فؤجئت بمناقشة مقترح الدوري الاستثنائي فقط" .

وأتم "غادرت الاجتماع بعد نصف ساعة فقط، وكان لدي مقترحات يمكن مناقشتها، على رأسها أن الفريق الذي سيضمن البقاء في الدوري الاستثنائي لن يكمل المسابقة بنفس القوة لأنه حقق هدفه".

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

- قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري في نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف

إنبي الدوري المصري اتحاد الكرة المصري
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