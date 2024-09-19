تقرير إماراتي يكشف الموعد الأقرب لبطولة السوبر المصري

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

الإعلان عن النظام الجديد لكأس السوبر المصري

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن الموعد الأقرب لإقامة مباريات كأس السوبر المصري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com إنه تم الاستقرار على تغيير الموعد السابق لإقامة مباريات كأس السوبر. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن هناك اتجاه لإقامة بطولة السوبر المصري في ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الوقت الحالي يشهد التنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي يستضيف الحدث لاختيار الموعد الجديد.

وكان من المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر.

ويرتبط منتخب مصر بمواجهة موريتانيا المقرر لها يوم 11 أكتوبر المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة.

وكذلك يلعب المنتخبين مجددا يوم 15 من الشهر ذاته ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب

فيما يخوض الأهلي أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 25 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق: الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك في البطولة الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك بالبطاقة الذهبية، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

السوبر المصري
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