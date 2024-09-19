مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تغيير مواعيد مباريات السوبر المصري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تغيير مواعيد إقامة مباريات كأس السوبر المحلي.

وكان من المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com : "تم الاستقرار على تغيير مواعيد مباريات السوبر المصري بسبب ارتباطات الأندية وكذلك ارتباط منتخب مصر بمواجهة موريتانيا".

وأضاف المصدر "يتم في الوقت الحالي دراسة الموعد المناسب لإقامة البطولة".

وكان النادي الأهلي قد كشف عن اعتراضه على موعد مباريات السوبر بعد اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع مارسيل كولر المدير الفني بحضور لجنة التخطيط.

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن من بين تفاصيل الاجتماع:

"التطرق لأزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر المقبل وصعوبة لحاقهم بوقت كاف لبطولة السوبر المصري في الإمارات من 18 إلى 21 أكتوبر بجانب أولى مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من الشهر نفسه".

كما يرتبط منتخب مصر بمواجهة موريتانيا المقرر لها يوم 11 أكتوبر المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة.

وكذلك يلعب المنتخبين مجددا يوم 15 من الشهر ذاته ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

فيما يخوض الأهلي أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 25 أكتوبر

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق: الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك في البطولة الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك بالبطاقة الذهبية، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.