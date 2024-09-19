تصنيف فيفا - منتخب مصر يصعد 5 مراكز.. ولا تغيير في وضع الأوائل

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد قفزة جيدة لمنتخب مصر.

وصعد منتخب مصر 5 مراكز ليرتقي للمركز 31 عالميا، والثالث إفريقيا بعد المغرب والسنغال

بينما حافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا على صدارة التصنيف العالمي.

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وواصل منتخب إسبانيا حفاظه على المركز الثالث عالميا بفضل تتويجه بلقب يورو 2024.

وعلى مستوى إفريقيا ظل منتخب المغرب في المركز 14، بينما تراجع منتخب السنغال للمركز 21.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

14- المغرب

21- السنغال (2-)

31- مصر (+5)

33- كوت ديفوار (+5)

36- تونس (+5)

39- نيجيريا

41- الجزائر (+5)

53- الكاميرون (2-)

54- مالي (1-)

59- جنوب إفريقيا (-2)

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- هولندا

8- البرتغال

9- كولومبيا

10- إيطاليا

منتخب مصر تصنيف فيفا المغرب السنغال
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