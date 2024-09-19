كأس الرابطة - توتنام يحبط مفاجأة كوفنتري.. وبرايتون يطيح بـ وولفرهامبتون

أحبط توتنام مفاجأة كوفنتري سيتي سيتي في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وحول توتنام تأخره أمام كوفنتري سيتي لفوز في الدقائق الأخيرة.

تقدم كوفنتري في الدقيقة 63 عن طريق براندون توماس أسانتي، فيما نجح ديد سبينس في تسجيل التعادل في الدقيقة 88، قبل أن يحرز بيرنان جونسون هدف الفوز في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى، أطاح برايتون بمنافسه وولفرهامبتون بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم كارلوس باليبا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله سيمون ادينجرا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة قلص جونسالو جيديس الفارق بتسجيل هدف لينتهي الشوط الأول 2-1.

واستمرت النتيجة ذاتها في الشوط الثاني، حتى نجح فردي كاديوجلو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يقلص تومي دويل الفارق لـ وولفرهامبتون في الدقيقة 90.

وانضم توتنام وولفرهامبتون إلى ستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وكريستال بالاس، برينتفورد، ومانشستر يونايتد.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية 2024 والتي حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب تشيلسي عن طريق فيرجيل فان دايك في الوقت الإضافي الثاني من المباراة.

وتستكمل بقية المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء 24، و25 سبتمبر بمواجهات:

تشيلسي - بارو

مانشستر سيتي - واتفورد

وال سال - ليستر سيتي

ويمبلدون - نيوكاسل يونايتد

ويكمب وندررز - أستون فيلا

آرسنال - بولتون واندررز

ليفربول - وست هام يونايتد