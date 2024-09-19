التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ خمس سنوات في دوري أبطال أوروبا.

وكاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية أرضية رائعة أنقذها باستوني قبل أن تصل لهالاند.

وباغت ماركوس تورام دفاعات مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى إيدرسون بنجاح.

وحرم سومير مانشستر سيتي من التقدم في الدقيقة 19 بعد التصدي لرأسية هالاند.

وكاد دراميان أن يسجل قبل ثواني من نهاية الشوط الأول لكن تألق إيدرسون وحولها لركلة ركنية.

ودفع بيب جوارديولا بالثنائي فيل فودين وإلكاي جوندوجان بدلا من كيفن دي بروين المصاب وسافينو.

وحاول الفريقان تسجيل هدف خطف نقاط المباراة في الشوط الثاني لكن حافظ إيدرسون وسومير على نظافة شباكهما.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

بينما إنتر يواجه كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد ويانج بويز وأرسنال ولايبزيج باير ليفركوزن وسبارتا براج وموناكو.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.