خبر في الجول - الاتحاد ينافس المصري على ضم سيد عبد الله

يرغب المصري والاتحاد السكندري في التعاقد مع سيد عبد الله الشهير بـ "نيمار" لاعب الزمالك.

ويمتد تعاقد سيد عبد الله مع الزمالك حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري والاتحاد يرغبان في التعاقد مع سيد عبد الله لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك مصير سيد عبد الله خلال الأيام المقبلة سواء بالاستمرار مع الفريق أو الموافقة على رحيله.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن المصري يسعى لضم سيد عبد الله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

اللاعب البالغ 24 عاما شارك مع الزمالك في 87 مباراة سجل خلالها 2 أهداف وصنع 13 في جميع المسابقات.

من هو سيد عبد الله؟

أطلق عليه أصدقائه اسم "نيمار" بسبب لعبه في نفس مركز النجم البرازيلي.

بدأ مع الزمالك منذ 2009 وحصد بطولة البراعم في 2010 تحت قيادة محمود ياسين وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

حصد بطولات الجيزة مع الزمالك، تحت قيادة: محمود ياسين - علاء عبد الظاهر - وليد ماهر - أحمد معاذ - رفاعي محمد - محمد حسن.

انضم لمنتخب الناشئين في موسم 2016-17، وشارك في عدة مباريات ودية معهم وأحرز أهدافا في الجابون وليبيا وتونس، وتدرب تحت قيادة أمير عبد العزيز وطارق السيد ورفاعي محمد ومحمد مصطفي ممس في قطاع الناشئين.

تم تصعيده للفريق الأول في فترة تولي الصربي ميتشو قيادة الفريق، وحصد مع الزمالك بطولة الجمهورية، وكان هداف البطولة، وانضم بعدها للفريق الأول تحت قيادة كارتيرون إلى الآن.