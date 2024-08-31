خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله
السبت، 31 أغسطس 2024 - 23:42
كتب : إبراهيم رمضان
يتفاوض المصري مع الزمالك لضم سيد عبد الله لاعب الأبيض.
سيد عبد الله
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري يسعى لضم سيد عبد الله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وتجرى مفاوضات بين مسؤولي الفريقين لإتمام التعاقد في أقرب وقت.
ويتواجد اللاعب في معسكر الزمالك الذي يقام في الإسكندرية وشارك في فوز الفريق وديا على سبورتنج.
اللاعب البالغ 24 عاما شارك مع الزمالك في 87 مباراة سجل خلالها 2 أهداف وصنع 13 في جميع المسابقات.
ويرغب المصري في تدعيم صفوفه قبل المشاركة الإفريقية في الكونفدرالية للموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم إجراءات ضم السنغالي بابي بادجي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)
من هو سيد عبد الله؟
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