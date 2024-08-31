خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله

السبت، 31 أغسطس 2024 - 23:42

كتب : إبراهيم رمضان

سيد عبد الله لاعب الزمالك

يتفاوض المصري مع الزمالك لضم سيد عبد الله لاعب الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري يسعى لضم سيد عبد الله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتجرى مفاوضات بين مسؤولي الفريقين لإتمام التعاقد في أقرب وقت.

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ويتواجد اللاعب في معسكر الزمالك الذي يقام في الإسكندرية وشارك في فوز الفريق وديا على سبورتنج.

اللاعب البالغ 24 عاما شارك مع الزمالك في 87 مباراة سجل خلالها 2 أهداف وصنع 13 في جميع المسابقات.

ويرغب المصري في تدعيم صفوفه قبل المشاركة الإفريقية في الكونفدرالية للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم إجراءات ضم السنغالي بابي بادجي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

من هو سيد عبد الله؟

أطلق عليه أصدقائه اسم "نيمار" بسبب لعبه في نفس مركز النجم البرازيلي.

بدأ مع الزمالك منذ 2009 وحصد بطولة البراعم في 2010 تحت قيادة محمود ياسين وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

حصد بطولات الجيزة مع الزمالك، تحت قيادة: محمود ياسين - علاء عبد الظاهر - وليد ماهر - أحمد معاذ - رفاعي محمد - محمد حسن.

انضم لمنتخب الناشئين في موسم 2016-17، وشارك في عدة مباريات ودية معهم وأحرز أهدافا في الجابون وليبيا وتونس، وتدرب تحت قيادة أمير عبد العزيز وطارق السيد ورفاعي محمد ومحمد مصطفي ممس في قطاع الناشئين.

تم تصعيده للفريق الأول في فترة تولي الصربي ميتشو قيادة الفريق، وحصد مع الزمالك بطولة الجمهورية، وكان هداف البطولة، وانضم بعدها للفريق الأول تحت قيادة كارتيرون إلى الآن.

المصري الزمالك سيد عبد الله
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