كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست لفوز جديد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

علي زين - كرة يد دينامو بوخارست

قاد علي زين فريق دينامو بوخارست الروماني لفوز جديد في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل علي زين ثلاثة أهداف في فوز دينامو بوخارست 28-26 على ويسلا بلوك البولندي.

ويقود ديفيد ديفيز المدير الفني السابق لفريق الأهلي، دينامو بوخارست الروماني.

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وبذلك يكون قد حقق دينامو بوخارست العلامة الكاملة عقب مرور جولتين بانتصارين على التوالي.

وتم تقسيم الـ 16 فريقا على مجموعتين إذ تضم كل مجموعة 8 فرق.

وتضم المجموعة الأولى أندية دينامو بوخارست الروماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفيزبريم المجري وفوكس برلين الألماني وويسلا بلوك البولندي وإيروفارم بيليستر المقدوني وفريديريكا الدنماركي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي مباشرة.

بينما الفرق من الثالث إلى السادس يلعبون مع رباعي المجموعة الثانية ليتأهل أربعة فرق في النهاية لربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى رباعي مصري على أربعة أندية مختلفة.

إذ يلعب علي زين مع دينامو بوخارست بينما محمد علي حارس المرمى مع سبورتنج لشبونة، ويحيى خالد مع باريس سان جيرمان وأخيرا يحيى الدرع مع فيزبريم المجري.

كرة يد دينامو بوخارست علي زين
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