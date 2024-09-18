"سنفقده فترة من الوقت".. أرتيتا يكشف تفاصيل إصابة أودريجارد

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن تفاصيل إصابة النرويجي مارتن أوديجارد لاعب وسط الجانرز.

وتعرض أوديجارد لإصابة في الكاحل خلال فترة التوقف الدولي، في مباراة النروجي والنمسا بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يعلن أرتيتا أن النادي لا يزال ينتظر نتائج الفحص الذي تم إجراؤه لمعرفة حجم الضرر الذي تعرض له اللاعب.

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي: "مارتن أوديجارد يعاني من أضرار كبيرة في أربطة الكاحل"

وأضاف مدرب أرسنال: "أوديجارد لم يسافر مع الفريق وسنفقده لفترة من الوقت".

وتم التقاط صور لأوديجارد خلال رحلة عودته إلى لندن على عكازين.

ولم يشارك أودريجارد في ديربي شمال لندن بين توتنام وأرسنال، والذي حقق فيه الجانرز الفوز بهدف نظيف.

ويلتقي أرسنال أمام أتالانتا في افتتاحية مباريات الفريق مساء الخميس، في دوري أبطال أوروبا، قبل العودة لمواجهة مانشستر سيتي الأحد على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن أودريجارد سيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل، وذلك يعتمد على مدى الضرر الذي لحق بأربطة الكاحل.

وتأتي مواجهات أرسنال في دوري الأبطال كالتالي: باريس سان جيرمان (داخل) - إنتر (خارج) - شاختار (داخل) - أتالانتا (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - موناكو (داخل) - جيرونا (خارج).