مباي نيانج: الانتقال إلى الوداد أفضل قراراتي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

مباي نيانج

وصف السنغالي مباي نيانج مهاجم الوداد الجديد انتقاله إلى الفريق المغربي خلال هذا الصيف بأفضل قراراته.

وانضم مهاجم ميلان السابق إلى الوداد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وقال نيانج في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربية: "الوداد ل يكن وجهتي الفضلة، ولكن كما يقولون، هناك فترات يمكن أن تكون هناك مفاجأت جميلة".

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وأضاف المهاجم السنغالي "إنه أفضل قرار يمكنني اتخاذه خلال فترة الانتقالات الحالية. لم أحضر بهدف الاستمرار لمدة عام واحد والرحيل".

وشدد "أريد حقا الانضمام إلى مشروع الوداد القوي. هناك إدارة جديدة أظهرت أنها مستعدة للاستثمار. إنه ناد أسطوري في إفريقيا ويتمتع بجمهور استثنائي".

وانتهى تعاقد نيانج بنهاية الموسم الماضي مع إمبولي ليصبح لاعبا حرا.

وسبق وكشف FilGoal.com عن حصول الوداد على توقيع نيانج لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وكان اللاعب السنغالي تم عرضه على الزمالك من قبل.

وكشف FilGoal.com وقتها أن نيانج كان معروضا على الزمالك، لكن اللاعب خرج من القائمة النهائية المختصرة.

وأوضح FilGoal.com أن قرار القلعة البيضاء بسبب تفضيل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التعاقد مع بدائل أخرى.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كثيرا أثناء فترة تواجده في ميلان وتشكيل ثلاثي رفقة كل من ماريو بالوتيلي وستيفان الشعراوي.

وخاض نيانج مع ميلان 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ولعب نيانج مع إمبولي 14 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتسبب نيانج في بقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل هدف البقاء في الجولة الأخيرة ضد روما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

مباي نيانج ميلان روما
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