إم بي سي مصر 2 تحصل على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.. واحتفالية الدوري

حصلت قناة إم بي سي مصر 2 على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جورماهيا في مباراة العودة يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.

وتذيع قناة إم بي سي مصر 2 المباراة، بجانب قناة أبو ظبي الرياضية التي أذاعت مباراة الذهاب.

وبعدها تذيع المباراة احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.