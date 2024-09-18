خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 14:36

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم حسن - البنك الأهلي

أتم غزل المحلة اتفاقه مع إبراهيم حسن لاعب البنك الأهلي السابق.

إبراهيم حسن

النادي : البنك الأهلي

غزل المحلة

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينضم إلى غزل المحلة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

وسبق لصاحب الـ 33 عاما اللعب مع الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

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وشارك إبراهيم حسن مع البنك الأهلي في 20 مباراة بالموسم الماضي وتمكن من صناعة هدف وحيد.

وخلال مسيرته توج إبراهيم حسن ببطولة واحدة وكانت كأس الكونفدرالية الإفريقية بقميص الزمالك عام 2019.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد صعود الفريق من دوري المحترفين وسيوقده تدريبا أحمد عيد عبد الملك.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027 بالإضافة إلى محمد أشرف "بنشرقي".

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