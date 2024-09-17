صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لـ ليفربول في أغسطس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر أغسطس.

وحصد الهدف الذي سجله صلاح في شباك مانشستر يونايتد الجائزة.

الهدف الذي حل في المركز الثاني في التصويت الجماهيري كان هدف لويس دياز في الشياطين الحمر بصناعة صلاح.

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أما الهدف الذي سجله صلاح في شباك برينتفورد فقد جاء في المركز الرابع.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 3 خلال 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

فقج نجح في التسجيل في أول 3 مباريات متتالية، قبل أن يتوقف عن التسجيل في لقاء نوتنجهام فورست الأخير.

ويبدأ الدولي المصري مشواره مع فريقه في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بمواجهة ميلان.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
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