صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لـ ليفربول في أغسطس
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 15:47
كتب : FilGoal
توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر أغسطس.
وحصد الهدف الذي سجله صلاح في شباك مانشستر يونايتد الجائزة.
الهدف الذي حل في المركز الثاني في التصويت الجماهيري كان هدف لويس دياز في الشياطين الحمر بصناعة صلاح.
أما الهدف الذي سجله صلاح في شباك برينتفورد فقد جاء في المركز الرابع.
Our @EASPORTSFC Goal of the Month... Mo Salah's strike at Old Trafford 🙌⚽ pic.twitter.com/KmGjCujkIm— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2024
رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 3 خلال 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.
فقج نجح في التسجيل في أول 3 مباريات متتالية، قبل أن يتوقف عن التسجيل في لقاء نوتنجهام فورست الأخير.
ويبدأ الدولي المصري مشواره مع فريقه في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بمواجهة ميلان.
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