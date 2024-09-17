موسيماني: خطوتي التالية ربما تكون مع أحد المنتخبات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

يصب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق تركيزه على العودة لتدريب المنتخبات أكثر من تدريب الفرق في الفترة المقبلة.

موسيماني بلا عمل حاليا، منذ رحيله عن فريق أبها السعودي الذي هبط لدوري القسم الثاني بنهاية الموسم الماضي.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة SABC Sport: "لقد دربت في كأس العالم مع منتخب وطني مرة واحدة، لذلك ربما تكون خطوتي التالية مع منتخب وطني، أشعر أن ذلك يثير اهتمامي أكثر".

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وأضاف "عندما تريد تدريب أحد المنتخبات، عليك أن تعتقد أنه يمكنك قيادته إلى نصف نهائي كأس العالم، وإذا كان بإمكانك التأهل لنصف النهائي، فيمكنك الذهاب إلى النهائي، وربما تفوز بالنهائي".

وأكمل مدرب الأهلي السابق "لم أغلق الباب نهائيا أمام تدريب الفرق، فأعتقد أنني بحاجة إلى التدريب أكثر في بعض الدوريات، مثل الدوري السعودي أو الدوري القطري".

وتابع "هاتفي يرن دائما، ولكن في بعض الأحيان لا أعرف، هل أريد اللعب في دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى؟ لست متأكدًا. ربما نعم، خاصة عندما يكون النادي سيشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم "أنا لا أحاول أن ألمح إلى أي شيء، لكنني شاركت في كأس العالم للأندية 4 مرات من قبل".

وسبق أن كشف موسيماني منذ شهور رفضه تدريب منتخب نيجيريا بعد رحيل فينيدي جورج.

وقال موسيماني وقتها: "لا يمكنك أن ترفض فرصة تدريب صامويل شوكويزي وفيكتور أوسمين، هؤلاء لاعبون رائعون ومن أهم المواهب في العالم".

وأكمل "في رأيي نيجيريا تعاني في تحديد طريقة اللعب، المشكلة أن لديهم لاعبين جيدين كثر والأمر يشبه البرازيل، ولم أوافق على تدريب نيجيريا لعاطفتي تجاه جنوب إفريقيا".

يذكر أن جنوب إفريقيا ونيجيريا يتشاركا المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأتم "لم يقدموا لي عرض بل مجرد محادثات، لابد من وضع عقد والتوقيع، إذا لم يحدث ذلك فلا اتفاق".

وتولى موسيماني قيادة أبها وهو يحتل المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل أن ينهي الموسم في المركز الـ16 ويهبط للقسم الثاني.

ودرب المدير الفني الجنوب إفريقي في السعودية من قبل لكن في دوري الدرجة الثانية عندما قاد أهلي جدة للتتويج بالدوري والصعود لدوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2023.

وتوج موسيماني رفقة الأهلي ببطولة الدوري المصري ومرتين متتاليتين بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك مرتين بالسوبر الإفريقي.

وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

التجربة كانت السابعة في مسيرة موسيماني كمدير فني إذ درب سوبر سبورت يونايتد ومنتخب جنوب إفريقيا وصنداونز والأهلي وأهلي جدة والوحدة وأبها.

بيتسو موسيماني الأهلي
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