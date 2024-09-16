السعيد: نسعى للحفاظ على لقب الكونفدرالية.. وهدفنا حصد أكبر عدد من البطولات

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 23:40

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

أعرب عبد الله السعيد لاعب الزمالك عن سعادته بتسجيل هدف في أولى مشاركاته القارية بقميص الأبيض.

وسجل عبد الله السعيد هدف فوز الزمالك على الشرطة الكيني خارج الديار في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "بالتأكيد سعيد أن يكون ظهوري الأول مع الزمالك في إفريقيا بتسجيل هدف يساعد الفريق على الفوز خارج الديار".

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وشدد السعيد "هناك تركيز من الجميع داخل الفريق والجهاز الفني أن يكون هذا الموسم أفضل".

وتابع نجم الزمالك "نسعى لتحقيق أكبر عدد من البطولات".

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته "مستعدون لمواجهة العودة أمام الشرطة الكيني من أجل مواصلة المشوار للحفاظ على لقب الكونفدرالية".

ووصلت بعثة الزمالك إلى مصر صباح اليوم الإثنين قادمة من كينيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء العودة أمام الشرطة الكيني.

ويستضيف الزمالك فريق الشرطة الكيني مساء الجمعة على استاد القاهرة.

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