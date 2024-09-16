الزمالك يعلن جاهزية محمد شحاتة لمواجهة الشرطة الكيني

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك جاهزية محمد شحاتة لخوض مباراة الإياب أمام الشرطة الكيني.

ويستضيف الزمالك فريق الشرطة الكيني ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على فريق الشرطة الكيني بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وسجل عبد الله السعيد هدف اللقاء الوحيد.

وتم استبدال محمد شحاتة في لقاء الذهاب اضطراريا بسبب تعرضه للإصابة.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك أن استبدال شحاتة كان بسبب إصابته بشد خفيف في عضلة السمانة.

وأعلن أسامة عبر المركز الإعلامي للزمالك أن شحاتة بات جاهزا لخوض مباراة الإياب.

ويشارك محمد شحاتة بصورة طبيعية في تدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة العودة ضد الشرطة الكيني.

ويقام لقاء الإياب في تمام الثامنة من مساء الجمعة 20 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة.

وتغيب جماهير الزمالك عن المواجهة لتنفيذ عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على خلفية نهائي الكونفدرالية.

وتم منع جماهير الزمالك من حضور 4 مباريات ببطولة الكونفدرالية بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.