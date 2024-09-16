خبر في الجول – 30 ألف مشجعا لمباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جور ماهيا - دوري أبطال إفريقيا

حددت الجهات الأمنية عدد جمهور الأهلي الذي سيحضر مباراة جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تلقى موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجعا لمباراة جور ماهيا.

وافتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جورماهيا الكيني خارج ملعبه.

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وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

موعد مباراة العودة

ويلعب الأهلي ضد جورماهيا في مباراة العودة يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.

جور ماهيا الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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