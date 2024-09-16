نوير: نريد أن نكون طرفا في نهائي أبطال أوروبا على ملعبنا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ

شدد مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ على أن هدف فريقه هذا الموسم هو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويستعد بايرن ميونيخ لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد لموسم 2024-2025.

ويستهل بايرن بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

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وقال نوير في المؤتمر الصحفي: "نظام المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا مختلف هذا الموسم ولكن في النهاية الأمر الأهم أن النهائي سيُلعب في ميونيخ ونريد أن نكون طرفا فيه".

وأضاف "خسرنا نهائي أبطال أوروبا في ميونيخ والجميع يعرف ماذا حدث في الموسم التالي عندما فزنا باللقب، سيكون من الرائع أن نصل للنهائي على ملعبنا في مدينتنا ولكن قبل ذلك علينا أن نفعل ما علينا فعله بداية من المباراة الأولى".

من جانبه قال فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن: "من حق الجماهير أن تحلم بلعب نهائي أبطال أوروبا في ملعبنا مثلما نريد نحن أيضا".

ويلعب بايرن ميونيخ في دور المجموعات مع كل من جينك البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وشاختار الأوكراني وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

مانويل نوير بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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