تلقى السؤال 3 مرات.. موتسيبي: هذا موقفي من الترشح لرئاسة كاف.. وموعد بطولة المحليين

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الإفريقي اختار 3 دول لاستضافة أمم إفريقيا للمحليين كينيا وأوغندا وتنزانيا، قبل تأجيلها دون تحديد موعد.

ولم يجب موتسيبي عن موقفه من الترشح لانتخابات كاف المقبلة، ومصيره من البقاء أو الرحيل عن منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، رغم تكرار السؤال 3 مرات خلال المؤتمر الصحفي.

وكل ما يلي جاء على لسان موتسيبي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم في العاصمة الكينية نيروبي، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي:

بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2025 ستقام من 1 إلى 28 فبراير 2025 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، بعد تأجيلها بسبب الجدول المزدحم للمباريات.

الدول الثلاث ملتزمة بتوفير مرافق عالمية المستوى للبطولة، ستكون هذه البطولة إنجازا مهما لكرة القدم في شرق إفريقيا لأنها المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة كأس الأمم الأفريقية.

زرت أمس 3 ملاعب وهم "كاساراني ونييو وتالانتا في كينيا"، وأعجبت كثيرًا بالالتزام والتطورات الكبيرة وتلبية المعايير الدولية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الملاعب الثلاثة ستلعب دورا مهما سواء في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025 وكأس الأمم الأفريقية 2027.

ستساهم بطولة أمم أفريقيا للمحليين كثيرًا في دعم اللاعبين وأنا واثق جدًا من أن كرة القدم في هذا البلد ستستمر في النمو.

ستكون فرصة استثنائية للمواهب الإفريقية، وتم زيادة جوائز المسابقة بنسبة كبيرة جدا.

وضعنا مقترحا بأن يحصل رؤساء الاتحادات الإفريقية على 50 ألف دولار كدعم من كاف.

عن مستقبله في رئاسة كاف:

لأكون صادقا معك تماما، إنه سؤال بسيط، كانت وظيفتي دائما هي تقديم الدعم وتطوير ونمو كرة القدم في القارة، ولكن بنفس القدر التأكد من أن لدي قادة من الطراز العالمي يمكنهم تولي المسؤولية مني وليس عندما تكون هناك انتخابات قادمة.

أثق تماما من أن لدي نواب ممتازين وأشخاصا يمكنهم تولي الأمر.

أكثر شيء غير مهم في ذهني هل سأستمر رئيسا لكاف أم لا لأننا ساهمنا معا في الوصول بكرة القدم الإفريقية إلى مستوى ممتاز.

إنه إرث بين 54 اتحادا في إفريقيا وأثق أننا وضعنا أساسا جيدا.

كان لدينا اثنين من الرعاة قالوا لي إذا لم تستمر في رئاسة كاف فلن نستمر في الرعاية، فجاء ردي: إذا كان على هذا الأساس تدعمنا فمن الأفضل ألا تفعل ذلك لأننا لا نبني مؤسسات حول أفراد أبدا

لدي ثقة في أن كرة القدم ستنمو وتنجح بغض النظر عما إذا كنت رئيسا أم لا