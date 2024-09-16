بن ناصر يخضع لعملية جراحية.. وتحديد فترة غيابه

أعلن نادي ميلان خضوع إسماعيل بن ناصر لاعب الفريق لعملية جراحية في ساقه اليمنى.

ويعاني لاعب الوسط الجزائري من كثرة تعرضه للإصابات.

وكتب النادي عبر الموقع الرسمي: "أجرى بن ناصر عملية جراحية في ربلة الساق اليمنى في فنلندا، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر".

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لقطع في الرباط الصليبي في موسم 2022-2023.

وإجمالا غاب بن ناصر عن الروسونيري لمدة 522 يوما بواقع 103 مباراة.

وانضم بن ناصر إلى ميلان قادما من إمبولي في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو.

وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022.

ولعب بن ناصر مع ميلان مباراة واحدة فقط خلال الموسم الجاري وهي المباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي ضد تورينو.

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط.