روميرو ينتقد إدارة توتنام.. وبوستيكوجلو يُبرئ اللاعب من هدف أرسنال

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

هدف جابرييل في مباراة توتنام وأرسنال

نجح أرسنال في الفوز بمباراة دربي شمال لندن أمام توتنام بهدف نظيف سجله البرازيلي جابرييل من كرة ثابتة.

وتلقى الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنام انتقادات بسبب عدم منع جابرييل من لعب الكرة برأسه.

روميرو أعاد نشر تغريدة للمذيع الأرجنتيني جاستون إيدول، والتي تناولت انتقادات لإدارة توتنام، بعدم إعادة اللاعبين من بلادهم بعد فترة التوقف الدولي بطائرات خاصة.

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أندية الدوري الإنجليزي وبينهم أرسنال، أعادوا لاعبيهم إلى إنجلترا بطائرات خاصة في ظل ضيق الوقت قبل عودة الدوريات.

واعتبر روميو ذلك ميزة لأرسنال قبل الدربي مما أدى لخسارة توتنام.

لاعبو أرسنال البرازيلين "وبينهم جابريل صاحب الهدف" عادوا إلى إنجلترا يوم الخميس، فيما لم يكن حتى من المتوقع أن يعود لاعبو توتنام إلى التدريب يوم الجمعة، بحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وتلقى منتخب الأرجنتين خسارة مفاجئة أمام مضيفه كولومبيا بنتيجة 2-1، والتي أقيمت الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

كما نال الأسترالي انجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام، انتقادات بسبب سياسة التعامل مع الكرات الثابتة، ورفضه تعيين مدرب متخصص في الكرات الثابتة من توليه تدريب الفريق الموسم الماضي.

وقال بوستيكوجلو: "لسبب ما يعتقد الناس أنني لا أهتم بالكرات الثابتة، نحن نعمل عليها طوال الوقت، ونعلم أن أرسنال يشكلون تهديدا من خلال الكرات الثابتة، تعاملنا معهم بشكل جيد، ولكن أخطأنا في كرة واحدة ودفعنا الثمن."

وبرأ بوستيكوجلو روميرو من المسؤولية الكاملة عن الهدف: "لم يكن الأمر يتعلق بروميرو فقط، بل كان هناك لاعبان آخران أيضًا."

ويعتقد بوستيكوجلو أن المشكلة الأكبر التي واجهها فريقه كانت عدم تحويل سيطرته إلى أهداف: "أتيحت لنا بعض الفرص الجيدة، لم نكن قادرين على التسجيل، لم نتمتع بالثقة الكافية في الثلث الأمامي".

وارتقى أرسنال بعد الفوز إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد توتنام عند 4 نقاط في المركز الـ13.

توتنام تعادل أمام ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية قبل الفوز أمام إيفرتون برباعية، ثم خسارتين أمام نيوكاسل وأرسنال على التوالي.

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