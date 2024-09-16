رضخ في النهاية؟ مارسيليا يعلن الاتفاق لضم رابيو

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - الأرجنتين - فرنسا

أعلن نادي مارسيليا التوصل إلى اتفاق مع أدريان رابيو لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد اللاعب الفرنسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي ورفض تجديد عقده.

وكتب مارسيليا عبر موقعه الرسمي "توصلنا إلى اتفاق للتعاقد مع رابيو، واللاعب سيوقع على عقده إذا تخطى الفحوصات الطبية".

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وحسب التقارير الصحفية فإن عقد اللاعب سيمتد لموسمين.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن مهدي بنعطية المدير الرياضي للنادي بالإضافة إلى روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق وبابلو لونجوريا رئيس النادي كان لهم الدور الأكبر في إقناع اللاعب بالمشروع.

وربما رضخ رابيو في النهاية وتراجع عن مطالبه المادية الكبيرة والتي جعلته يرفض التجديد ليوفنتوس.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مصمم على الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو أخرى كمقدم تعاقد.

وزعم الموقع أن رابيو رفض عروضا للانضمام إلى يوفنتوس مرة أخرى وميلان وأندية من تركيا.

وأكد الموقع أن رابيو لم يقتنع براتب 7.5 مليون يورو في العام من يوفنتوس، وأيضا 5.5 مليون يورو كراتب سنوي من ميلان.

وعبر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عدم قدرته على ضم رابيو وهو لا يلعب في فريق.

وتعتبر والدة رابيو هي التي تتحكم في كل شيء تخص مستقبله، خاصة أنها وكيلة أعماله.

ولعب رابيو مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي 35 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.

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