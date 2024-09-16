رضخ في النهاية؟ مارسيليا يعلن الاتفاق لضم رابيو

أعلن نادي مارسيليا التوصل إلى اتفاق مع أدريان رابيو لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد اللاعب الفرنسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي ورفض تجديد عقده.

وكتب مارسيليا عبر موقعه الرسمي "توصلنا إلى اتفاق للتعاقد مع رابيو، واللاعب سيوقع على عقده إذا تخطى الفحوصات الطبية".

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

وحسب التقارير الصحفية فإن عقد اللاعب سيمتد لموسمين.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن مهدي بنعطية المدير الرياضي للنادي بالإضافة إلى روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق وبابلو لونجوريا رئيس النادي كان لهم الدور الأكبر في إقناع اللاعب بالمشروع.

وربما رضخ رابيو في النهاية وتراجع عن مطالبه المادية الكبيرة والتي جعلته يرفض التجديد ليوفنتوس.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مصمم على الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو أخرى كمقدم تعاقد.

وزعم الموقع أن رابيو رفض عروضا للانضمام إلى يوفنتوس مرة أخرى وميلان وأندية من تركيا.

وأكد الموقع أن رابيو لم يقتنع براتب 7.5 مليون يورو في العام من يوفنتوس، وأيضا 5.5 مليون يورو كراتب سنوي من ميلان.

وعبر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عدم قدرته على ضم رابيو وهو لا يلعب في فريق.

وتعتبر والدة رابيو هي التي تتحكم في كل شيء تخص مستقبله، خاصة أنها وكيلة أعماله.

ولعب رابيو مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي 35 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.