المثلوثي: عانينا من نقص الأكسجين ولكن حققنا الهدف أمام الشرطة

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن مواجهة فريقه بالأمس أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "واجهنا بعض الصعوبات خلال مواجهة الشرطة الكيني، ومنها نقص الأكسجين بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر".

وأضاف "حققنا الهدف من المباراة بالفوز خارج الديار، في أولى خطوات الفريق نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي".

وتابع " تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية، وهذه سمة الفرق الكبرى مثل الزمالك الذي ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وكان الزمالك استهل مشواره القاري بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد.

وأقيم المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مباراة الإياب أمام الشرطة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.