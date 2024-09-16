المثلوثي: عانينا من نقص الأكسجين ولكن حققنا الهدف أمام الشرطة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن مواجهة فريقه بالأمس أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "واجهنا بعض الصعوبات خلال مواجهة الشرطة الكيني، ومنها نقص الأكسجين بسبب ارتفاع الملعب عن سطح البحر".

وأضاف "حققنا الهدف من المباراة بالفوز خارج الديار، في أولى خطوات الفريق نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي".

وتابع " تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية، وهذه سمة الفرق الكبرى مثل الزمالك الذي ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وكان الزمالك استهل مشواره القاري بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد.

وأقيم المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مباراة الإياب أمام الشرطة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

حمزة المثلوثي الزمالك الكونفدرالية
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