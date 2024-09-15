بوستيكوجلو: مباراة أرسنال هي ملخص موسمنا.. وتراخينا في كرة ثابتة واحدة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو

يرى أنجي بوستيكوجلو أن سيناريو مباراة أرسنال كان مشابهة لمباريات فريقه من بداية الموسم.

وفاز أرسنال على توتنام بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوستيكوجلو عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "المباراة كان محبطة جدا لأنها كبيرة جدا بالنسبة للاعبين والجماهير، لم نتمكن من التسجيل لذلك كان يجب أن نعاني".

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وواصل "هذه هي قصة موسمنا حتى الآن، لعبنا في نصف ملعبهم وخلقنا الفرص ولكننا افتقدنا لبعض الإيمان في الثلث الأخير وهذا ما يجب أن نصلحه".

وتابع "أنا من عليه أن يجعل اللاعبين يمروا من تلك الفترة، لا نزال في بداية الموسم ولا ينقصنا المحاولة ولكننا نلعب بشكل جيد ولكن لا نحصل على المكافأة من ذلك".

وأضاف "قدمنا أداء جيد في الكرات الثابتة ولكننا تراخينا في واحدة وعوقبنا بسببها".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المصتدر، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة الرابعة في المركز 13.

وفاز أرسنال على ملعب توتنام ثلاثة مباريات متتالية لأول مرة بتاريخه.

ولم ينجح أنجي بوستيكوجلو في الحصول على أي نقطة حتى الآن من مواجهات أرسنال كمدرب لتوتنام.

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