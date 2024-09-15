أرتيتا: لم نكن في أفضل أحوالنا.. ودافعنا بشكل رائع

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه فاز على توتنام على الرغم من عدم وجوده في أفضل أحواله.

وفاز أرسنال على توتنام بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كنا نلعب ضد فريق قوي وخلق أجواء رائعة، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ولكننا آمنا بقدرتنا على الفوز على الرغم من أننا لم نكن في أفضل أحوالنا بالكرة".

وواصل "الطريقة التي دافعنا بها كانت رائعة، كنا نريد لعب مباراة مختلفة لكنهم وضعوا هيكلية من الصعب مطابقتها لذلك قررنا عدم القيام بذلك".

وتابع "عملنا على الرأسيات وبالفعل حصلنا على العرضية المناسبة والأمر كان يتعلق فقط بالتوقيت المناسب".

وشدد "ما حدث لا يصدق ولا أعرف متى حدث في تاريخنا، دائما ما نعاني بعد التوقف الدولي ولكن الفريق تفاعل مع ذلك بشكل رائع".

وأكمل "عندما يصل توتنام للثلث الأخير يكون الأمر صعبا لأن لديهم التوليفة المناسبة ونحن عانينا من غياب العديد من اللاعبين المهمين".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المصتدر، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة الرابعة في المركز 13.

وفاز أرسنال على ملعب توتنام ثلاثة مباريات متتالية لأول مرة بتاريخه.

ولم ينجح أنجي بوستيكوجلو في الحصول على أي نقطة حتى الآن من مواجهات أرسنال كمدرب لتوتنام.