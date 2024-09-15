الكونفدرالية – تشكيل المصري.. الشامي يقود الهجوم ضد الهلال الليبي و4 صفقات على الدكة

حافظ على ماهر المدير الفني للمصري على لاعبيه الأساسيين في مواجهة الهلال الليبي دون الدفع بالصفقات الجديدة في التشكيل.

ويلعب المصري ضد الهلال الليبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وظهر 4 لاعبين جدد على مقاعد بدلاء المصري لمواجهة الهلال الليبي وهم الحارس محمود حمدي، وكريم بامبو وخالد الغندور ومحمد مخلوف.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – باهر المحمدي – حسن علي

الوسط: أمادو باه – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: ميدو جابر – صلاح محسن – محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود حمدي – عمرو سعداوي – فخر الدين بن يوسف – حسين فيصل – يوسف الجوهري – أحمد عيد – كريم بامبو – خالد الغندور – محمد مخلوف