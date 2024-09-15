الكونفدرالية – تشكيل المصري.. الشامي يقود الهجوم ضد الهلال الليبي و4 صفقات على الدكة
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 18:46
كتب : FilGoal
حافظ على ماهر المدير الفني للمصري على لاعبيه الأساسيين في مواجهة الهلال الليبي دون الدفع بالصفقات الجديدة في التشكيل.
محمد الشامي
النادي : المصري
ويلعب المصري ضد الهلال الليبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وظهر 4 لاعبين جدد على مقاعد بدلاء المصري لمواجهة الهلال الليبي وهم الحارس محمود حمدي، وكريم بامبو وخالد الغندور ومحمد مخلوف.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – باهر المحمدي – حسن علي
الوسط: أمادو باه – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم
الهجوم: ميدو جابر – صلاح محسن – محمد الشامي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود حمدي – عمرو سعداوي – فخر الدين بن يوسف – حسين فيصل – يوسف الجوهري – أحمد عيد – كريم بامبو – خالد الغندور – محمد مخلوف
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