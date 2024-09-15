دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا والقناة الناقلة
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 18:14
كتب : FilGoal
افتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جورماهيا الكيني خارج ملعبه.
وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.
موعد مباراة العودة
ويلعب الأهلي ضد جورماهيا في مباراة العودة يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.
وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.
كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.
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