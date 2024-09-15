رأسية جابرييل ترسخ العقدة وتحسم دربي لندن لـ أرسنال

حقق أرسنال دربي شمال لندن بالفوز على توتنام بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جابرييل ميجاليس هدف أرسنال الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المصتدر، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة الرابعة في المركز 13.

وفاز أرسنال على ملعب توتنام ثلاثة مباريات متتالية لأول مرة بتاريخه.

ولم ينجح أنجي بوستيكوجلو في الحصول على أي نقطة حتى الآن من مواجهات أرسنال كمدرب لتوتنام.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بجورجينيو بدلا من ديكلان رايس في وسط الملعب، بينما لعب توتنام بثلاثي برباعي في خط الهجوم.

عودة سولانكي لقيادة هجوم السبيرز وساكا يقود هجوم أرسنال في ديربي شمال لندن 💂🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشكيل فريقي توتنام وأرسنال في الجولة الـ4 بالدوري الإنجليزي✅ pic.twitter.com/Rf9imfcCMA — FilGoal (@FilGoal) September 15, 2024

أحداث المباراة

رايا تألق بعد 5 دقائق فقط ومنع توتنام من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من سون.

ورد عليه فيكاريو في الدقيقة 17 وتصدى لرأسية من هافيرتز بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 36 اشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي وانتهى الاشتباك ببطاقة صفراء لفيكاريو.

ونجح أرسنال أخيرا من تسجيل هدف التقدم عن طريق جابرييل ميجاليس في الدقيقة 64 برأسية مستغلا ركنية نفذها بوكايو ساكا.

video:1

وأحرز أرسنال ثلاثة أهداف من آخر 4 من كرات ثابتة.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد المتصدر مانشستر سيتي، بينما يلتقي توتنام مع برينتفورد.