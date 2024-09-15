جريليش: هدف هالاند الثاني أمام برينتفورد يظهر إمكاناته

يرى جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي أن الهدف الثاني الذي سجله زميله إرلينج هالاند في شباك برينتفورد يوضح إمكانات المهاجم النرويجي.

ونجح هالاند في تسجيل هدفين ليقلب تأخر مانشستر سيتي أمام برينتفورد بهدف مبكر إلى فوز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أظهر الهدف الثاني إمكانات هالاند، لقد استخدم جسده جيدا وأسكن الكرة في الشباك بشكل رائع".

وأضاف الدولي الإنجليزي "من دواعي سروري اللعب معه وأتمنى أن يتمكن من الاستمرار في التألق".

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وتابع "لقد شاركت في 3 أو 4 مباريات متتالية الآن مع النادي والمنتخب الإنجليزي، وبدأت أشعر أنني أستعيد مستواي المعهود".

ورفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف خلال 4 جولات فقط من الدوري الإنجليزي، ليغرد في صدارة ترتيب الهدافين.

وبذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور 4 جولات فقط.

ونجح المهاجم النرويجي في تسجيل الهدفين بالدقيقتين 19 و32 من عمر الشوط الأول.

وتعتبر المباراة الافتتاحية هي أقل مباراة سجل فيها هالاند إذ سجل هدفا وحيدا.

بينما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وسجل في الجولة الرابعة هدفين خلال الشوط الأول فقط.

وكان من المتوقع غياب هالاند عن مواجهة برينتفورد بسبب وفاة صديقه المقرب، لكنه بدأ في النهاية بشكل أساسي.

ويبتعد هالاند في الوقت الحالي بستة أهداف عن أقرب منافسيه على صدارة الهدافين وأبرزهم محمد صلاح ولويس دياز من ليفربول.

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