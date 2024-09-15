الـ23 بدون هزيمة.. الأهلي يؤمن تأهله لدور مجموعات أبطال إفريقيا بثلاثية في جور ماهيا

أمّن فريق الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف دور المجموعات.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل للأهلي في مشواره بدوري الأبطال قبل أن يسجل بيرسي تاو ثنائية.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب أمام جور ماهيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

ووضع الأهلي قدما في دور المجموعات بعد فوزه خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح الأهلي في تحقيق مباراته رقم 23 بدون هزيمة منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

تعذر وصول الحكم

تعذر وصول أحمد امتياز هيرال حكم موريشيوس والذي كان من المقرر أن يدير مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا.

وعلم FilGoal.com أن غياب أحمد امتياز عن إدارة المباراة يأتي بسبب تعذر وصوله.

وتم الاستقرار على تعيين جيان براندي ستيف الحكم الرابع، كحكم للساحة بدلا منه.

كما تم الاستعانة بالزامبي هيلاري هامبابا حكم مواجهة الزمالك ضد الشرطة الكيني، وتم تعيين هامبابا كحكم رابع لمواجهة الأهلي ضد جور ماهيا.

التشكيل

شهد تشكيل الأهلي ظهور المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر في ظهور الأول بقميص الأحمر.

ولعب مارسيل كولر بالقوة الضاربة وتواجد الخماسي العائد من التوقف الدولي في التشكيل الأساسي.

إذ دفع كولر بكل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية ووسام أبو علي.

بينما تواجد يوسف أيمن صفقة الأهلي الجديدة على مقاعد البدلاء.

الظهور الأول لـ يحيى عطية الله بقميص النادي الأهلي ✅ وسام أبو علي يقود الهجوم أمام جور ماهيا بدوري أبطال إفريقيا🔴#في_إفريقيا pic.twitter.com/RnPVVdzA0p — FilGoal (@FilGoal) September 15, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة نوعا ما من لاعبي الأهلي على الكرة مع محاولات على استحياء من جور ماهيا الكيني.

وتوقفت المباراة مبكرا في الدقيقة الرابعة بسبب تدخل قوي ضد رامي ربيعة مدافع الأهلي من أجل تلقي العلاج.

واستمرت تدخلات لاعبي جور ماهيا القوية وسط اعتراضات لاعبي الأهلي.

وسقط وسام أبو علي خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 بسبب تصادم قوي مع لاعب جور ماهيا.

ومر حسين الشحات في الدقيقة 14 من الجانب الأيمن وأرسل عرضية اصطدمت بحارس مرمى جور ماهيا والذي أساء تقدير الكرة لينجح رامي ربيعة في تحويلها داخل الشباك.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا في الدقيقة 14 بهدف رامي ربيعة.

واستغل الأهلي حالة الارتباك لدفاعات جور ماهيا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق بيرسي تاو.

واستغل تاو ضغط إمام عاشور على مدافع جور ماهيا الذي أخطأ في تمرير الكرة وحصل عليها الجنوب إفريقي وراوغ حارس المرمى داخل شباك الفريق الكيني.

وتراجع فريق الأهلي بعد الهدف الثاني مع سيطرة من جور ماهيا على الكرة دون خطورة.

وتألق محمد الشناوي في الدقيقة 24 مع أخطر فرص جور ماهيا.

وفي كرة مشتركة بالدقيقة 34 سقط الشناوي بعد كرة مشتركة مع مهاجم جور ماهيا.

وتحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بسبب شد لاعب الفريق الكيني.

وهدأ فريق الأهلي في الشوط الثاني وتراجع إلى الدفاع مع سيطرة للاعبي جور ماهيا على الكرة.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بثلاثة لاعبين وهم محمد أفشة وطاهر محمد وأحمد كوكا في الدقيقة 62.

بينما خرج الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية.

وكاد وسام أبو علي أن يضاعف النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 64 ولكن تسديدته كانت بعيدة عن المرمى.

ونجح بيرسي تاو في استغلال تدخل مدافع جور ماهيا على وسام أبو علي ليسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 74 ويضيف الثالث للأهلي.

وراوغ أبو علي مدافع جور ماهيا الذي حاول عرقلته لتصل الكرة إلى تاو الذي لم يتوانى في تسجيل الهدف الثالث.

ودفع كولر بالثنائي محمود كهربا وعمر كمال في الدقيقة 75 بدلا من وسام وعطية الله.

وسيطر لاعبو الأهلي على الكرة بعد الهدف الثالث مع استسلام لاعبي جور ماهيا.

واستقبل الأهلي هدفا في الدقيقة 89 لكن احتسبه حكم اللقاء تسللا.

الـ 21 في 35

استعاد بيرسي تاو حاسة التهديف مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مجددا.

وغاب تاو عن التسجيل في آخر 8 مباريات خاضهم مع الأهلي في دوري الأبطال.

وسجل تاو هدفين في فوز الأهلي على جور ماهيا، ليرفع رصيده إلى المساهمة 21 في 35 مباراة خاضهم في دوري الأبطال.

وتعود آخر أهداف تاو مع الأهلي في دوري الأبطال أمام يانج أفريكانز في دور المجموعات بالنسخة الماضية والتي حصد لقبها الأهلي أمام الترجي.

ويعتبر هدف تاو أمام يانج أفريكانز هو الوحيد في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

بينما نسخة 2023، نجح تاو في تسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلهم، وحصل وقتها بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

الرابع في إفريقيا

افتتح رامي ربيعة التسجيل للأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ليستهل المارد الأحمر حملة الدفاع عن اللقب.

وبذلك الهدف يكون ربيعة قد وصل إلى هدفه الرابع بقميص الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما سجل ربيعة هدفه الثاني خلال آخر 3 مباريات مع الأهلي ومنتخب مصر.

المدافع صاحب الـ 31 عاما وصل إلى الهدف رقم 16 بقميص الأهلي في جميع البطولات بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين خلال 295 مباراة.



















































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