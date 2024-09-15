تشكيل برشلونة - فليك بنفس الاختيارات في مواجهة جيرونا
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.
ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل استمرار نفس الأسماء بتواجد الثلاثي الهجومي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.
الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني أولمو.
الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات، بينما يحتل جيرنا المركز السادس برصيد 7 نقاط.
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