خبر في الجول - تعذر وصول حكم مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا.. والاستعانة بحكم الزمالك والشرطة

تعذر وصول أحمد امتياز هيرال حكم موريشيوس والذي كان من المقرر أن يدير مواجهة الأهلي ضد جور ماهيا.

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن غياب أحمد امتياز عن إدارة المباراة يأتي بسبب تعذر وصوله.

وتم الاستقرار على تعيين جيان براندي ستيف الحكم الرابع، كحكم للساحة بدلا منه.

كما تم الاستعانة بالزامبي هيلاري هامبابا حكم مواجهة الزمالك ضد الشرطة الكيني.

وتم تعيين هامبابا كحكم رابع لمواجهة الأهلي ضد جور ماهيا.

وكان الأهلي قد تقدم بهدفين دون مقابل في الشوط الأول للمباراة.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل في الدقيقة 14 بعد استغلال عدم تقدير حارس المرمى للكرة.

بينما ضاعف بيرسي تاو النتيجة بعد دقيقة واحدة مستغلا خطأ دفاعي جديد.

ويستهل الأهلي مشواره في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.