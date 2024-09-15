جوارديولا: هذا ما حدث مع هالاند قبل لقاء برينتفورد

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بالقوة الذهنية التي يتمتع بها مهاجمه إرلينج هالاند إلى جانب براعته في تسجيل الأهداف.

ونجح هالاند في تسجيل هدفين ليقلب تأخر مانشستر سيتي أمام برينتفورد بهدف مبكر إلى فوز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: هالاند أخبرني أنه يريد اللعب ليلة المباراة، هذه هي القوة الذهنية التي يتمتع بها، تنسى حياتك الشخصية لمدة 90 دقيقة".

وأضاف "لقد كان الأمر صعبا على عائلته، فوفاة أي شخص أمر صعب على كل إنسان، لقد كان حزينا في غرفة تبديل الملابس، حاولنا أن نقف بجانبه، لذا كان في مزاج أفضل بكثير يوم الجمعة".

وتابع "إذا لم يكن هالاند مستعدا للعب، سيأتي إلي ويقول إنه غير مستعد، لكنه لديه الكثير من الجودة وهو سلاح يجب أن نستخدمه".

ورفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف خلال 4 جولات فقط من الدوري الإنجليزي، ليغرد في صدارة ترتيب الهدافين.

وبذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور 4 جولات فقط.

ونجح المهاجم النرويجي في تسجيل الهدفين بالدقيقتين 19 و32 من عمر الشوط الأول.

وتعتبر المباراة الافتتاحية هي أقل مباراة سجل فيها هالاند إذ سجل هدفا وحيدا.

بينما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وسجل في الجولة الرابعة هدفين خلال الشوط الأول فقط.

وكان من المتوقع غياب هالاند عن مواجهة برينتفورد بسبب وفاة صديقه المقرب، لكنه بدأ في النهاية بشكل أساسي.

ويبتعد هالاند في الوقت الحالي بستة أهداف عن أقرب منافسيه على صدارة الهدافين وأبرزهم محمد صلاح ولويس دياز من ليفربول.

ووصل سيتي لفوزه الرابع في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي لـ6 أعوام متتالية وبذلك عادل رقم تشيلسي.

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