المساهمة الـ 21.. تاو يعود للتسجيل مع الأهلي في أبطال إفريقيا

استعاد بيرسي تاو حاسة التهديف مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مجددا.

ونجح تاو في تسجيل هدفين مع الأهلي أمام جور ماهيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على جور ماهيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وغاب تاو عن التسجيل في آخر 8 مباريات خاضهم مع الأهلي في دوري الأبطال.

ورفع تاو رصيده إلى المساهمة رقم 21 له بقميص الأهلي في المسابقة.

إذ نجح الجنوب إفريقي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 10 خلال 35 مشاركة بدوري الأبطال.

وتعود آخر أهداف تاو مع الأهلي في دوري الأبطال أمام يانج أفريكانز في دور المجموعات بالنسخة الماضية والتي حصد لقبها الأهلي أمام الترجي.

ويعتبر هدف تاو أمام يانج أفريكانز هو الوحيد في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

بينما نسخة 2023، نجح تاو في تسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلهم.

وحصل وقتها بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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