التشكيل - سولانكي يعود لهجوم توتنام.. وجورجينيو بدلا من رايس في وسط أرسنال

عاد سولانكي لقيادة خط هجوم توتنام في مواجهة أرسنال.

ويلتقي توتنام مع أرسنال على ملعب الأول بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل توتنام عودة دومينيك سولانكي لقيادة الهجوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جويجليلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دين فين – ديستيني أدوجي.

الوسط: جيمس ماديسون – رودريجو بينتانكور.

أمامهما: برينان جونسون – سون هيونج مين – ديان كولوسفيسكي.

الهجوم: دومينيك سولانكي.

على الجانب الآخر يلعب جورجينيو في وسط أرسنال بدلا منديكلان رايس الذي يغيب للإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – جوريين تيمبر.

الوسط: جورجينيو – توماس بارتي – لياندرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل توتنام المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.