تشكيل الأهلي - عطية الله أساسي أمام جور ماهيا.. وأبو علي يقود الهجوم

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة جور ماهيا الكيني.

وشهد التشكيل الأساسي ظهور يحيى عطية الله الأول بقميص الأهلي.

ويقود الهجوم الثلاثي حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة ليستهل مشوار حملة الدفاع عن اللقب.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية أمام الترجي التونسي ليحصد البطولة للمرة 12 في تاريخه.

كما يستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بمدينة الرياض السعودية.