مدرب سوسيداد: ركلة جزاء واحدة فقط ضد ريال مدريد كانت صحيحة.. وهذا تدمير لكرة القدم

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد

يرى إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد أن واحدة من ركلتي جزاء ريال مدريد الذين احتسبا لم تكون صحيحة.

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أنويتا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال إمانول خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لي كان هناك ركلة جزاء واحدة، هذا عار إذا كنا سنحتسب مثل تلك الركلات فنحن ندمر كرة القدم، وأشهروا لنا بعض البطاقات لم تكن مناسبة، إذا أردنا الاستمتاع بكرة القدم يجب أن تتغير بعض الأشياء".

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وسجل ريال مدريد الهدفين من ركلتي جزاء عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وحصل ريال مدريد على أربع ركلات جزاء خلال أول 5 جولات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ووصل ريال مدريد للنقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق نقطة عن برشلونة الذي يلتقي مع جيرونا مساء اليوم.

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