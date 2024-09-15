دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة الأهلي ضد جور ماهيا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 13:37

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب النادي الأهلي بالوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي.

ويقف فريقا الأهلي وجور ماهيا الكيني دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة عصر اليوم الأحد.

وكان الأهلي قد أرسل فاكسا رسميا للاتحاد الإفريقي يطلب فيه الوقوف دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال.

أخبار متعلقة:
سالم: عباس يدعم الزمالك مثل داعمي الأهلي والحجز صراع شخصي.. وهناك مهازل في قضية بوطيب الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الهلال الليبي حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة

وتم التأكيد بالموافقة على الطلب خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجور ماهيا الذي عقد مساء أمس.

ويلتقي الأهلي مع جورما هيا في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو باستضافة مواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي جور ماهيا
نرشح لكم
المساهمة الـ 20.. تاو يعود للتسجيل مع الأهلي في أبطال إفريقيا الخامس في دوري أبطال إفريقيا.. رامي ربيعة يسجل ضد جورماهيا مباشر أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(2) الأهلي.. إصابة الشناوي تشكيل الأهلي - عطية الله أساسي أمام جور ماهيا.. وأبو علي يقود الهجوم المصري: حسين السيد تعرض لإصابة خفيفة.. والرد على التشابه مع قميص الزمالك مواعيد مباريات الأحد 15 سبتمبر 2024.. الأهلي في إفريقيا ودربي شمال لندن مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الهلال الليبي
أخر الأخبار
المساهمة الـ 20.. تاو يعود للتسجيل مع الأهلي في أبطال إفريقيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخامس في دوري أبطال إفريقيا.. رامي ربيعة يسجل ضد جورماهيا 7 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - سولانكي يعود لهجوم توتنام.. وجورجينيو بدلا من رايس في وسط أرسنال 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: لم نستحق الفوز على سوسيداد.. وسنجري مداورة أكبر في المباريات المقبلة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(2) الأهلي.. إصابة الشناوي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
شرطة دبي تفتح تحقيقا في حادث سقوط فهد المولد من شرفة منزله ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي - عطية الله أساسي أمام جور ماهيا.. وأبو علي يقود الهجوم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين