دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة الأهلي ضد جور ماهيا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب النادي الأهلي بالوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي.

ويقف فريقا الأهلي وجور ماهيا الكيني دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة عصر اليوم الأحد.

وكان الأهلي قد أرسل فاكسا رسميا للاتحاد الإفريقي يطلب فيه الوقوف دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال.

وتم التأكيد بالموافقة على الطلب خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجور ماهيا الذي عقد مساء أمس.

ويلتقي الأهلي مع جورما هيا في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو باستضافة مواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.