رونالدو يتعرض لعدوى فيروسية ويغيب عن لقاء الشرطة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

سيغيب كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن لقاء الشرطة العراقي بسبب المرض.

ويحل النصر ضيفا على الشرطة ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وأفاد نادي النصر في بيان: "تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية)".

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وأضاف "بعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".

وغادرت البعثة إلى العراق بدون رونالدو.

إلى ذلك، احتفل مشجعو نادي النصر بوصول كريستيانو رونالدو لاعب الفريق إلى 900 هدف خلال مسيرته قبل مباراة أهلي جدة ضمن الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقبل انطلاق المباراة احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة GOAT أي الأفضل في جميع الأوقات.

أما الجماهير فرفعت لوحة عليها رقم 900 وصورة رونالدو وعبارة "فقط الأبطال من يحققون المجد".

وسجل رونالدو هدفه رقم 900 مع منتخب البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية قبل أيام.

وجاءت أهداف رونالدو الـ900 كالتالي:

450 هدفا مع ريال مدريد في 438 مباراة

145 هدفا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة

101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة

68 هدفا في 68 مباراة مع النصر

5 أهداف مع سبورتنج لشبونة في 31 مباراة

131 هدفا مع البرتغال في 212 مباراة

كريستيانو رونالدو النصر الشرطة العراقي
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