تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك نوتنجهام فورست، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وتوقف صلاح عن التسجيل بعد هز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك في خسارة ليفربول أمام ضيفه نوتنجهام ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نوتنجهام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ريان جرافنبيرخ بمتوسط تقييم بلغ 6.5 درجة.

ماذا قدم صلاح في المباراة؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

لعب 90 دقيقة

الأهداف المتوقعة 0.11

صناعة الأهداف المتوقعة 0.13

لمس الكرة 56 مرة

تمريرات صحيحة 28 (70%)

عرضيات صحيحة (1 من 2)

تمريرات طويلة صحيحة (2 من 4)

تسديدات على المرمى 2

تسديدات خارج المرمى 1

مراوغات ناجحة (1 من 5)

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 353 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.