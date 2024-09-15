المصري: حسين السيد تعرض لإصابة خفيفة.. والرد على التشابه مع قميص الزمالك

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

بعثة المصري

كشف محمد موسى رئيس بعثة النادي المصري عن جاهزية الفريق لمواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية بخلاف إصابة خفيفة لحسين السيد الظهير الأيسر.

ويحل المصري ضيفا على هلال بنغازي الليبي مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي.

وقال محمد موسى رئيس بعثة النادي المصري في ليبيا عبر قناة صدى البلد: "الفريق جاهز لمواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية".

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وكشف موسى "حسين السيد فقط تعرض لشد بتدريبات السبت لكنه قد يلحق بالمباراة".

وتابع "نتوقع أن يكون الملعب بحضور جماهيري كبير ونتواصل مع الجالية المصرية في بنغازي لدعوتهم للحضور ودعم الفريق".

أما عن التشابه مع قميص الزمالك أجاب "ليس لدينا تعليق عن ذلك".

واختتم موسى تصريحاته "تعاقدنا مع شركة جديدة خلال الموسم الحالي ولكن سنخوض مواجهة الهلال الليبي فقط بالقميص القديم".

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وضم المصري خمس صفقات بشكل رسمي استعدادا للموسم الجديد وهم خالد الغندور وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمود حمدي.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي - محمد شحاتة.

الدفاع: أحمدعيد - باهر المحمدي - محمد دبش - كريم العراقي - محمد هاشم - حسين السيد - عمرو سعداوي.

الوسط: حسين فيصل - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أمادو با - حسن علي - يوسف الجوهري - خالد الغندور - محمد مخلوف.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - كريم بامبو - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

ويترأس بعثة المصري، محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

الكونفدرالية المصري الهلال الليبي هلال بنغازي
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