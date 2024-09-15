مواعيد مباريات الأحد 15 سبتمبر 2024.. الأهلي في إفريقيا ودربي شمال لندن

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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دوري أبطال إفريقيا

يستهل الأهلي مشواره الدفاع عن لقبه بمواجهة جور ماهيا الكيني خارج ملعبه.

ويقام لقاء ذهاب دور الـ32 في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الكونفدرالية

يحل المصري ضيفا على هلال بنغازي الليبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على توتنام في دربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على جيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويقام اللقاء في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق فالنسيا في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يلعب فريق نانت والذي بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام ستاد ريمس.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

الأهلي دربي لندن أرسنال برشلونة نانت
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