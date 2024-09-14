دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الهلال الليبي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " الجهاز الإداري لفريق المصري بقيادة محمود جابر، بالموافقة على الوقوف دقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال.

وسيتم ذلك قبل انطلاق مباراة الغد بين الهلال الليبي والمصري.

وجاء ذلك بناء على طلب إدارة المصر يخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم ظهر اليوم ببنغازي.

أخبار متعلقة:
حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي "كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال الزمالك يطلب من كاف الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال طلب من بيراميدز إلى كاف بشأن إيهاب جلال

وسبق لإيهاب جلال اللعب في صفوف المصري وتدريبه في ولايتين.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

إيهاب جلال الدوري المصري
نرشح لكم
المساهمة الـ 20.. تاو يعود للتسجيل مع الأهلي في أبطال إفريقيا الخامس في دوري أبطال إفريقيا.. رامي ربيعة يسجل ضد جورماهيا مباشر أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(2) الأهلي.. إصابة الشناوي تشكيل الأهلي - عطية الله أساسي أمام جور ماهيا.. وأبو علي يقود الهجوم دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة الأهلي ضد جور ماهيا المصري: حسين السيد تعرض لإصابة خفيفة.. والرد على التشابه مع قميص الزمالك مواعيد مباريات الأحد 15 سبتمبر 2024.. الأهلي في إفريقيا ودربي شمال لندن مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة
أخر الأخبار
المساهمة الـ 20.. تاو يعود للتسجيل مع الأهلي في أبطال إفريقيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخامس في دوري أبطال إفريقيا.. رامي ربيعة يسجل ضد جورماهيا 7 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - سولانكي يعود لهجوم توتنام.. وجورجينيو بدلا من رايس في وسط أرسنال 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: لم نستحق الفوز على سوسيداد.. وسنجري مداورة أكبر في المباريات المقبلة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(2) الأهلي.. إصابة الشناوي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
شرطة دبي تفتح تحقيقا في حادث سقوط فهد المولد من شرفة منزله ساعة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي - عطية الله أساسي أمام جور ماهيا.. وأبو علي يقود الهجوم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين