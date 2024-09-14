الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن نادي المصري سداد جميع التلفيات التي حدثت في مدرجات استاد برج العرب.

وتعود الواقعة عندما خسر الفريق البورسعيدي من بيراميدز في كأس مصر.

وكتب حساب المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سدد مجلس إدارة نادي المصري قيمة التلفيات التي حدثت بمدرجات ستاد برج العرب خلال مباراة المصري مع بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر".

أخبار متعلقة:
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس

وأضاف "أنهي بعدها الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي إجراءات الإفراج عن أحد مشجعي المصري الذي تم توقيفه عقب المباراة".

واختتم "من جانبه وجه الحسيني أبو قمر الشكر لقيادات مديرية أمن الإسكندرية ولقطاع الأمن الوطني على مجهوداتهم الكبيرة في إنهاء هذا الملف والتعامل الحكيم معه حتى تم الإفراج عن المشجع وعودته لبورسعيد".

وخسر المصري من بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وتوج بيراميدز بكأس مصر بعد الفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه الهلال الليبي في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأحد المقبل.

المصري الكونفدرالية الهلال الليبي برج العرب
نرشح لكم
مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الأهلي الليبي حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي انتهت في أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(1) بيراميدز مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا
أخر الأخبار
محمد حمدي: مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي.. وهذا ما قاله صلاح لي 2 دقيقة | الدوري المصري
"ربما يكون من أبلغه بموافقتي كذب عليه".. الحضري وبركات يرويان تفاصيل خلافهما بسبب سوريا 40 دقيقة | الكرة المصرية
الحضري: إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة في المنتخب.. وصلاح فعل شيئا نادرا معه 46 دقيقة | الكرة المصرية
حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه ساعة | الكرة الأوروبية
رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا ساعة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب ساعة | الدوري المصري
المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير 2 ساعة | الكرة المصرية
المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب