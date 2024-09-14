الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب

أعلن نادي المصري سداد جميع التلفيات التي حدثت في مدرجات استاد برج العرب.

وتعود الواقعة عندما خسر الفريق البورسعيدي من بيراميدز في كأس مصر.

وكتب حساب المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سدد مجلس إدارة نادي المصري قيمة التلفيات التي حدثت بمدرجات ستاد برج العرب خلال مباراة المصري مع بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر".

وأضاف "أنهي بعدها الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي إجراءات الإفراج عن أحد مشجعي المصري الذي تم توقيفه عقب المباراة".

واختتم "من جانبه وجه الحسيني أبو قمر الشكر لقيادات مديرية أمن الإسكندرية ولقطاع الأمن الوطني على مجهوداتهم الكبيرة في إنهاء هذا الملف والتعامل الحكيم معه حتى تم الإفراج عن المشجع وعودته لبورسعيد".

وخسر المصري من بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وتوج بيراميدز بكأس مصر بعد الفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه الهلال الليبي في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأحد المقبل.