حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:40

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا - حمزة علاء

أبدى حمزة علاء حارس مرمى الأهلي اعتقاده بصعوبة مباراة جور ماهيا غدا في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "يجب احترام المنافس وتقديم أفضل أداء لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة؛ لتخطي هذا الدور والتأهل لدور المجموعات".

وأضاف "بطولة دوري أبطال إفريقيا قوية وصعبة في نفس الوقت، والأهلي حامل اللقب، وكل الفرق تسعى للظهور أمام البطل بشكل جيد، ولهذا ينبغي علينا مضاعفة الجهد؛ للحفاظ على اللقب وإسعاد جماهير الأهلي".

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وأكمل " طموحاتي في دوري أبطال إفريقيا لا تختلف عن طموحات زملائي في الفريق. الجميع هدفهم تقديم أداء قوى وأفضل مستوى لمواصلة المسيرة وحصد اللقب".

وأوضح "حراسة مرمى الأهلي مسئولية كبيرة وشرف لأي لاعب، والمنافسة بين حراس المرمى شريفة وتصب في مصلحة الفريق، خاصة أن جميع الحراس بالفريق على قلب رجل واحد، وهذه طبيعة الأهلي على مر السنين".

واختتم "الجماهير تستحق كل التقدير والاحترام، وأن جميع اللاعبين يقدرون دور الجمهور، وسوف يبذلون كل جهدهم لإسعادهم بالتتويج بكل البطولات".

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعدما حصد 12 لقبا آخرهم الموسم الماضي أمام الترجي التونسي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال 7 مرات من آخر 8 نسخ أقيمت.

كما وصل المارد الأحمر إلى نهائي آخر خمس نسخ وحسم أربعة ألقاب منهم.

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