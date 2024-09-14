يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:36

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - يحيى عطية الله

يرى يحيى عطية الله لاعب الأهلي أن الفريق الأحمر استعد بكل قوة لمواجهة جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عطية الله لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق خاض العديد من التدريبات في القاهرة قبل السفر إلى نيروبي، وبات مستعدًا لخوض المباراة، رغم صعوبتها، خاصة أنها في بداية المشوار، ومن المعروف أن البدايات دائما تكون صعبة، ولكن الأهلي يمتلك الكثير من الخبرات التي تساعده على تخطي كل الصعوبات".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا الأهلي يخوض مرانه على ملعب منافس الزمالك.. ومحاضرة من كولر

وأضاف "طموحاتي مع الأهلي هذا الموسم كبيرة، وأسعى لبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولات، ويجب تقديم مباراة قوية أمام جورماهيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في لقاء العودة بالقاهرة ومن ثم تخطي الدور الأول مرورا بدور المجموعات والوصول للنهائي والتتويج باللقب".

وواصل "دوري الأبطال يزداد صعوبة موسما بعد الآخر، والنسخة الحالية تضم العديد من الفرق القوية والتي لها باع طويل في المشاركات الإفريقية، والأهلي يعرف ذلك جيدا، ويمتلك جيلا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات التي تمكنه من تجاوز كافة العقبات وتحقيق الفوز بكل البطولات والتتويج باللقب الثالث عشر".

وأكمل "رغم الفترة البسيطة التي قضيتها في التدريبات مع الفريق استطعت التأقلم سريعا على الأجواء، وأشيد بدور زملائي ووقوفهم إلى جواري لمساعدتي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأنا سعيد بالتواجد في الأهلي وبالروح التي تسود بين جميع اللاعبين والتي سوف تساعد الفريق على تحقيق أهدافه".

وشدد "الأهلي ينتظره موسم صعب لكن الفريق اعتاد على مواجهة هذه الصعوبات، وقادر على أخذ الأمور بخطوات واسعة وواثقة وصولا إلى تحقيق أهدافه والوقوف على منصات التتويج".

وأتم تصريحاته "سعيد للغاية بروح الجماهير وبالاستقبال الحافل، وسوف أسعى لبذل أقصى جهدي من أجل التتويج بكل البطولات لإسعاد جماهير الأهلي ورد جميلها".

يحيى عطية الله الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الأهلي الليبي الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي انتهت في أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(1) بيراميدز مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا
أخر الأخبار
محمد حمدي: مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي.. وهذا ما قاله صلاح لي 17 دقيقة | الدوري المصري
"ربما يكون من أبلغه بموافقتي كذب عليه".. الحضري وبركات يرويان تفاصيل خلافهما بسبب سوريا 54 دقيقة | الكرة المصرية
الحضري: إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة في المنتخب.. وصلاح فعل شيئا نادرا معه ساعة | الكرة المصرية
حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه ساعة | الكرة الأوروبية
رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا ساعة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب ساعة | الدوري المصري
المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير 2 ساعة | الكرة المصرية
المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب