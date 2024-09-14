يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

يرى يحيى عطية الله لاعب الأهلي أن الفريق الأحمر استعد بكل قوة لمواجهة جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عطية الله لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق خاض العديد من التدريبات في القاهرة قبل السفر إلى نيروبي، وبات مستعدًا لخوض المباراة، رغم صعوبتها، خاصة أنها في بداية المشوار، ومن المعروف أن البدايات دائما تكون صعبة، ولكن الأهلي يمتلك الكثير من الخبرات التي تساعده على تخطي كل الصعوبات".

وأضاف "طموحاتي مع الأهلي هذا الموسم كبيرة، وأسعى لبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولات، ويجب تقديم مباراة قوية أمام جورماهيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في لقاء العودة بالقاهرة ومن ثم تخطي الدور الأول مرورا بدور المجموعات والوصول للنهائي والتتويج باللقب".

وواصل "دوري الأبطال يزداد صعوبة موسما بعد الآخر، والنسخة الحالية تضم العديد من الفرق القوية والتي لها باع طويل في المشاركات الإفريقية، والأهلي يعرف ذلك جيدا، ويمتلك جيلا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات التي تمكنه من تجاوز كافة العقبات وتحقيق الفوز بكل البطولات والتتويج باللقب الثالث عشر".

وأكمل "رغم الفترة البسيطة التي قضيتها في التدريبات مع الفريق استطعت التأقلم سريعا على الأجواء، وأشيد بدور زملائي ووقوفهم إلى جواري لمساعدتي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأنا سعيد بالتواجد في الأهلي وبالروح التي تسود بين جميع اللاعبين والتي سوف تساعد الفريق على تحقيق أهدافه".

وشدد "الأهلي ينتظره موسم صعب لكن الفريق اعتاد على مواجهة هذه الصعوبات، وقادر على أخذ الأمور بخطوات واسعة وواثقة وصولا إلى تحقيق أهدافه والوقوف على منصات التتويج".

وأتم تصريحاته "سعيد للغاية بروح الجماهير وبالاستقبال الحافل، وسوف أسعى لبذل أقصى جهدي من أجل التتويج بكل البطولات لإسعاد جماهير الأهلي ورد جميلها".