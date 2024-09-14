دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز

عاد بيراميدز رحلته الخارجية بتعادل مع الجيش الرواندي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

الشوط الأول كان فقيرا على صعيد المحاولات، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 50 سجل الجيش الرواندي أول أهداف المباراة بخطأ من المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز أسفر عن هدف عكسي.

ولكن في النهاية وبظهور أول لعبد الرحمن مجدي كبديل، صنع لاعب الإسماعيلي السابق هدف التعادل ليسجله فيستون ماييلي في الدقيقة 83.

وبذلك يسهل بيراميدز مهمته قبل لقاء الإياب، حيث صار الجيش الرواندي بحاجة للتسجيل في القاهرة، بينما يكفي بيراميدز التعادل السلبي للتأهل إلى دور المجموعات.

ويُقام لقاء الإياب يوم السبت القادم 21 سبتمبر في استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1.

عبد الرحمن مجدي
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