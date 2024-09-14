دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي

عاد بيراميدز رحلته الخارجية بتعادل مع الجيش الرواندي بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

الشوط الأول كان فقيرا على صعيد المحاولات، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 50 سجل الجيش الرواندي أول أهداف المباراة بخطأ من المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز أسفر عن هدف عكسي.

بالنيران الصديقة.. محمد الشيبي يسجل الهدف الأول لفريق الجيش الرواندي بالخطأ في مرماه 🔴✋ pic.twitter.com/TigooNyWpB — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 14, 2024

ولكن في النهاية وبظهور أول لعبد الرحمن مجدي كبديل، صنع لاعب الإسماعيلي السابق هدف التعادل ليسجله فيستون ماييلي في الدقيقة 83.

جووووووووول🔥⚽.. الهداف فيستون مايلي يسجل هدف رائع من رأسية متقنة ويتعادل لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي💥 pic.twitter.com/jJGWLLYpOJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 14, 2024

وبذلك يسهل بيراميدز مهمته قبل لقاء الإياب، حيث صار الجيش الرواندي بحاجة للتسجيل في القاهرة، بينما يكفي بيراميدز التعادل السلبي للتأهل إلى دور المجموعات.

ويُقام لقاء الإياب يوم السبت القادم 21 سبتمبر في استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1.