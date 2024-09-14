سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول استياءه من قرارات لاعبي فريقه على أرض الملعب في الخسارة أمام نوتنجهام فورست.

وقال سلوت في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "النتيجة تحبط الجميع ولا يمكننا أن نسعد بسير هذه المباراة".

وأضاف "بالكاد خلقنا أي فرصة، ويجب أن ننظر لأنفسنا ونتحسن. خسرنا الكرة حول المنطقة كثيرا ولم يكن الأمر جيدا بما فيه الكفاية".

وأوضح "يجب أن نكون أفضل بالكرة. قراراتنا لم تكن بالجودة الكافية وكذلك تنفيذنا، وعموما دافعنا جيدا ولكن اللاعبين الأسرع أتوا وصعبوا الأمور".

وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

كما اهتزت شباك ليفربول لأول مرة أيضا هذا الموسم.

الخسارة أوقفت رصيد ليفربول عند النقطة 9 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى النقطة 8 وارتقى إلى المركز الرابع.

ليفربول أرني سلوت
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