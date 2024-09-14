ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام

خسر ليفربول لأول مرة في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري وذلك أمام ضيفه نوتينجهام فورست.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتب نوتينجهام هزيمة ليفربول الأولى له في الموسم الجاري مع مدربه الهولندي أرني سلوت.

كما اهتزت شباك ليفربول لأول مرة أيضا هذا الموسم.

الخسارة أوقفت رصيد ليفربول عند النقطة 9 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى النقطة 8 وارتقى إلى المركز الرابع.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول في المباراة بالكامل.

فماذا قدم صلاح في المباراة؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

لعب 90 دقيقة

الأهداف المتوقعة 0.11

صناعة الأهداف المتوقعة 0.13

لمس الكرة 56 مرة

تمريرات صحيحة 28 (70%)

عرضيات صحيحة (1 من 2)

تمريرات طويلة صحيحة (2 من 4)

تسديدات على المرمى 2

تسديدات خارج المرمى 1

مراوغات ناجحة (1 من 5)